CSA encaminha acerto com Gustavo Hebling ex-SP e PSG

O meio-campista Gustavo Hebling está perto de ser anunciado pelo CSA. Ele está em Alagoas e depende apenas dos exames médicos para assinar contrato.

O jogador, de 23 anos, começou na base do São Paulo e chegou a passar pelo Paris Saint-Germain. Além desse atleta, a diretoria pretende contratar mais um atacante de velocidade e um lateral-direito.

Gustavo tem contrato com o Portimonense, de Portugal, e deve fechar por empréstimo. Presidente do CSA, Rafael Tenório destacou o trabalho de base do meio-campista e garantiu que ele não é uma aposta.

Diretor de futebol do CSA, Fabiano Melo disse que o jogador está em Maceió e vai se apresentar nesta sexta no CT do Mutange para fazer os exames médicos.

Gustavo se destacou no Tricolor Paulista na Copa São Paulo de 2015. De lá, foi para a Europa, atuou ainda no PEC Zwolle, da Holanda, e agora decidiu voltar ao futebol brasileiro.

De acordo com o site alemão Transfermarkt, Hebling está avaliando hoje em 100 mil euros (R$ 466 mil).

Fonte: Globoesporte