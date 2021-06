CSA faz 1 a 0 no Londrina e conquista a primeira vitória na Série B

O CSA conquistou a primeira vitória na Série B do Brasileirão na noite desse domingo (20), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Ainda com dificuldades, o Azulão derrotou o Londrina por 1 a 0, com gol marcado logo aos dois minutos de jogo, por Gabriel, numa cobrança de falta.

Com o resultado, o time marujo subiu para a 13ª posição com cinco pontos, deixando para trás a equipe paranaense, com três pontos, na penúltima posição, na frente apenas da Ponte Preta, lanterna com um ponto.

O jogo

A história do jogo começou a mudar aos dois minutos, quando o CSA abriu o placar. Numa falta na frente da área, Gabriel bateu forte e a bola passou entrou no canto do goleiro. Esta vantagem deu tranquilidade ao time alagoano que poderia ter aproveitado para ampliar o placar.

Mas o CSA recuou muito, dando espaço para o Londrina que também conseguiu finalizar com perigo. As principais chances saíram numa cabeçada de Douglas Santos, defendida por Thiago Rodrigues, e depois num chute à queima roupa de Salutiel, após rebote, e que o goleiro também desviou para escanteio.

No começo do segundo tempo, o Londrina fez a esperada pressão, mas não chegou em boas condições de finalização. O CSA tentou se segurar e não conseguiu armar os contra-ataques por ter muita lentidão na saída de bola.

As duas melhores chances do Londrina empatar aconteceram nos acréscimos. Aos 47 minutos, Luiz Henrique chutou de longe e Thiago Rodrigues mandou para escanteio. E, aos 51, Caprini chutou de longe, a bola tocou no goleiro e na trave e saiu.

Na sexta rodada, o CSA voltará a jogar no Rei Pelé, desta vez diante do Cruzeiro, no próximo domingo às 20h30. Na quarta-feira, às 16 horas, o Londrina vai Recber no Estádio do Café o Náutico, líder absoluto e com 100% de aproveitamento.

Fonte: TNH1 com Isto É