CSA fica no empate com o Avaí e dorme no G4 da Série B

Em um jogo tenso e nervoso, apesar de bem movimentado, CSA e Avaí não saíram do empate, por 1 a 1, na noite desta segunda-feira (8), na Ressacada, em Florianópolis-SC. A partida isolada abriu a 35ª rodada da Série B do Brasileiro.

Agora, com este resultado, o Azulão é o 4º colocado na tabela, figurando provisoriamente no G4, com 55 pontos. Já o Avaí ocupa a 3ª posição, somando 58 pontos. O CSA marcou o seu gol no primeiro tempo, com Dellatorre, artilheiro isolado do Azulão, com 11 tentos. Já o Avaí fez o dele com Getúlio, na etapa complementar.

Na próxima rodada, o time alagoano vai receber o Confiança, ainda nesta semana, na sexta-feira (12), às 21h30, no Rei Pelé. Enquanto o time catarinense vai enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas-SP, às 16 horas do próximo sábado (13).

por Fernanda Medeiros, Shelton Melo e Raphael Alves – Gazetaweb