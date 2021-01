CSA fica no empate de 1 a 1 com o Náutico e adia o retorno à Série A

Não deu. No jogo mais importante da temporada, o CSA não conseguiu repetir o feito de 2018, quando conquistou o acesso à Série A de 2019, e encerrou a campanha na Série B de 2020, cuja última rodada aconteceu nessa sexta-feira (29), com um empate com sabor de derrota com o Náutico, por 1 a 1, nos Aflitos. Ao menos, o Azulão garantiu a permanência na competição de 2021.

Para ficar com a última vaga na Série A, o time azulino precisava vencer e o Juventude tropeçar contra o Guarani, em Campinas, o que não aconteceu, pois o Bugre acabou perdendo por 1 a 0. Caso empatasse, o CSA precisava torcer por uma derrota ou um empate do Avaí com o América-MG, em Belo Horizonte, além da derrota do Juventude.

O gol do Náutico foi assinalado por Erick, aos 38 minutos do 1º tempo. O Azulão empatou com Pedro Lucas, aos 13’ da segunda etapa.

O Azulão encerra a Série B de 2020 na quinta colocação, com 58 pontos; enquanto o Timbu se despede da competição com 44 pontos e na 16ª posição.

Com o encerramento da Série B, o Azulão vai jogar a Copa Alagoas, competição estadual que antecede ao Campeonato Alagoano e que já começa neste sábado (30). Mas o time azulino usará os garotos das equipes sub-20 e sub-23.

Fonte: Gazetaweb