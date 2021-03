CSA goleia o CEO e vence mais uma no Alagoano

Abrindo a terceira rodada do Campeonato Alagoano, na noite desta quarta-feira (3), o CSA recebeu o CEO, no Estádio Rei Pelé, não tomou conhecimento do adversário e conquistou a sua segunda vitória na competição, de goleada, ao bater o time de Olho d’Água, por 5 a 0. Os gols azulinos foram de Dellatorre (duas vezes), Fabrício, Bruno Mota e Silas, todos assinalados no segundo tempo.

Com esta vitória, o CSA agora soma sete pontos e assume provisoriamente a liderança do Alagoano, à frente de CRB e de Aliança, que têm seis pontos cada, mas ainda não jogaram nesta rodada. Clique aqui e confira o tempo real da partida.

Antes de a bola rolar, Rodrigo Pimpão, do CSA, recebeu o prêmio de artilheiro do Alagoano 2020, onde ele marcou cinco gols.

O próximo compromisso do Azulão no Estadual será apenas pela 5ª rodada, no dia 27 (um sábado), contra o ASA, às 17h, no Estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca. Na 4ª rodada o time azulino estará de folga na tabela. Porém, no próximo domingo (7), ele estará no Barretão, onde vai encarar o Confiança-SE, ás 20h. Já o CEO entra em campo na próxima rodada do Estadual no dia 13 (sábado), às 19h, quando receberá o Coruripe, com local ainda a ser definido.

Fonte: Terra