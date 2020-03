CSA goleia o Coruripe e assume a vice-liderança no Alagoano

Depois do tropeço na rodada passada, quando perdeu para o Murici (1 a 0), pelo Alagoano, e também na Copa do Nordeste, quando foi derrotado pelo Bahia (2 a 1), o CSA reencontrou o caminho da vitória e goleou o Coruripe, neste sábado (29), pelo placar de 4 a 0. A partida, válida pela 5ª rodada do Estadual, foi disputada no Estádio Rei Pelé.

Os gols do Azulão foram marcados por Renatinho (primeiro tempo), Rodrigo Pimpão, Allano e Gustavo Hebling (esses no segundo tempo).

CSA – Thiago Rodrigues; Diego Renan, Alan Costa, Leandro Souza e Rafinha; Yago (Richard Franco), Jean Kléber e Renatinho (Gustavo Hebling); Rafael Bilu, Rodrigo Pimpão (João Paulo) e Allano. Técnico: Eduardo Baptista.

Coruripe – Gustavo; Lázaro, Jesse, Eduardo Favero e André Carioca; Queiroz (Claudevan), Jair Amaral, Palhinha (Jonas) e Bruno Souto (André); Ícaro e Luiz Bahia. Técnico: Joécio Barbosa.

Árbitro – Denis da Silva Ribeiro Serafim (CBF).

Auxiliares – Lennon McCartney Farias (CBF) e Brigida Cirilo Ferreira (CBF).

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb