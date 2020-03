CSA goleia o Freipaulistano por 4×0 pelo Nordestão

O CSA recebeu o Frei Paulistano, na noite deste domingo (15), no Estádio Rei Pelé, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Em partida inspirada, o Azulão venceu por 4×0, com gols de Victor Paraíba, Michel Douglas, Allano e Alecsandro.

O Azulão não tomou conhecimento da equipe sergipana e chegou com boas oportunidades no ataque desde o primeiro minuto de jogo.

Já sem chances de classificação na competição regional, o time alagoano chegou aos quatro pontos, mas continua na última colocação do grupo B. O Touro, com a derrota, também não pode mais avançar de fase, já que está na 7ª posição do grupo A, com 5 pontos.

A próxima partida do CSA está marcada para quarta-feira (18), contra o ASA, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, às 20 horas, pelo Campeonato Alagoano. Já o Frei Paulistano deve entrar em campo pelo Sergipano, contra o Itabaiana, no mesmo dia, às 20h15, no Titão.

por Debora Rodrigues/Gazetaweb