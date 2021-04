CSA massacra o Coruripe com goleada de 5 a 0

A torcida azulina se despede desta terça-feira (6) com um sorriso no rosto. A grande atuação do CSA garantiu uma goleada de 5 a 0 sobre o Coruripe no Rei Pelé garantiu a liderança provisória do Campeonato Alagoano e colocou o Azulão mais perto da classificação à segunda fase. Bruno Mota marcou três vezes e, junto de Norberto e Rodrigo Pimpão, garantiu o triunfo alviceleste na sexta rodada da competição.

Com este resultado, a equipe maruja soma 11 pontos e seca CRB e Aliança para continuar no topo da tabela ao fim da rodada. O Verdão Praiano, por sua vez, se complica mais ainda na competição. O time do litoral sul alagoano, com 4, fica perto da zona da degola e se afasta do G-4. Os alviverdes ocupam a sétima posição.

Agora, o Azulão se prepara para encarar uma decisão na Copa do Nordeste. O time marujo vai até o Maranhão para encarar o Sampaio Corrêa no próximo sábado (10), às 16h. Os azulinos precisam secar no ABC na partida de amanhã (7) contra o 4 de Julho-PI para depender só da vitória no Castelão de São Luiz para avançar às oitavas do Regional.

Já o Hulk, que agora amarga a pior defesa do campeonato com 14 gols sofridos em 5 jogos, ganha um bom período de descanso antes de encarar o duelo alviverde no Alagoano contra o Murici. O time praiano recebe o Verdão da Mata no próximo dia 17, um sábado, às 17h, pela sétima rodada do Estadual. A partida será disputada no Gérson Amaral.

Fonte: Gazetaweb