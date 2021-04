CSA não sai do empate com o Aliança pelo Alagoano: 0 a 0

Sem o técnico Mozart, que se despediu do time para ir treinar a Chapecoense, o CSA ficou apenas no empate sem gols com o Desportivo Aliança, em jogo na noite desta terça-feira (20), no estádio da Ufal. A partida foi válida pela 7ª rodada do Alagoano. Com este resultado, o Azulão passa a 12 pontos, na 2ª colocação. E o Aliança segue em terceiro, com dez.

O próximo compromisso do CSA será o Clássico das Multidões, contra o CRB, no dia 1º de maio (sábado), às 17h, no Rei Pelé. Já o Aliança, folga nesta penúltima rodada (8ª) da 1ª fase do Estadual.

Fonte: Gazetaweb