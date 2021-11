CSA não sai do empate sem gols com o Confiança

Em um jogo considerado como mais uma “final”, o CSA não saiu do empate sem gols com o Confiança, nesta sexta-feira (12), mesmo o adversário estando com um homem a menos em campo, pois logo no início do segundo tempo, aos 5 minutos, Jonathan Bocão foi expulso.

O duelo isolado abriu a 36ª rodada da Série B do Brasileiro e foi disputado no Estádio Rei Pelé, que contou com a torcida do Azulão em grande número, mas que acabou saindo desolada do estádio, pois com este resultado, ruim para as duas equipes, a situação de ambos fica complicada na Segundona.

Agora, o Azulão assume a 6ª posição, com 56 pontos. E o Confiança segue como 19º colocado, com 36 pontos.

Na próxima rodada, a penúltima da Segundona (37ª), o time alagoano entra em campo no domingo (21), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira. E o time sergipano recebe a Ponte Preta, um dia antes, no sábado (20), no Batistão, às 16h30.

por Fernanda Medeiros, Shelton Melo e Rafael Reis – Gazetaweb