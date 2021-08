CSA não sai do zero a zero com o Avaí pela Série B

Buscando a reabilitação na Série B, o CSA não saiu do zero a zero com o Avaí, no duelo disputado na noite deste sábado (7), no Rei Pelé, pela 16ª rodada da Segundona. Errando muito, com passes pouco precisos, o Azulão pecou mais uma vez e, chegou ao terceiro jogo seguido sem balançar as redes adversárias.

Com este resultado, o time alagoano salta para a 12ª colocação na tabela, com 19 pontos. E o Leão da Ilha, com 27 pontos, é o 4º colocado.

Na próxima rodada (17ª), o CSA vai enfrentar o Confiança, na terça-feira (10), às 19 horas, no Batistão, em Aracaju-SE. Já o Avaí, no mesmo dia e horário, vai receber o Guarani, na Ressacada.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb