CSA passa fácil pelo CSE e é o primeiro finalista do Alagoano: 3 a 0

O CSA carimbou o seu passaporte para a final do Campeonato Alagoano! Na noite desta terça-feira (11), no Estádio Rei Pelé, o Azulão só precisava de um empate, mas fez mais. Deu um verdadeiro passeio e venceu o CSE, por 3 a 0. Agora, o time azulino vai enfrentar o outro finalista que sairá do jogo desta quarta-feira (12), entre CRB e Aliança.

Vale lembrar que no primeiro jogo da semifinal, entre azulinos e tricoloridos, houve empate por 1 a 1, em Palmeira dos Índios.

Os gols do Azulão, nesta noite, foram do artilheiro Bruno Mota, um deles um golaço, por sinal, um em cada tempo; e de Dellatorre, na segunda etapa. Detalhe: Bruno Mota chegou ao seu oitavo gol no Estadual.

A primeira partida da grande final do Alagoano será disputada já no próximo sábado (15) e a volta ocorrerá no sábado seguinte (22).

Fonte: Gazetaweb