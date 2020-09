CSA perde para o América-MG pela Série B

O CSA foi recebido pelo América-MG, na tarde desta quarta-feira (21), no Estádio Independência, em Belo-Horizonte, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do time mineiro foram marcados por Luciano Castán (contra) e Messias. O Azulão descontou com Rodrigo Pimpão na etapa complementar .

Novidade

Depois de 9 meses, Argel Fucks está de volta ao CSA. O treinador disse na coletiva que errou ao sair do clube faltando 3 rodadas para o fim do Brasileirão e pediu um voto de confiança à torcida, que fez até protesto no dia da apresentação do novo treinador.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o CSA entra em campo contra o Confiança, no sábado (5), às 16h30, no Estádio Rei Pelé. Já o América, viaja até o Maranhão onde irá encarar o Sampaio Corrêa, também no sábado, às 19h.

Fonte: Gazetaweb