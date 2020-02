CSA perde para o Botafogo-PB, no Rei Pelé: 1 a 0

Um time desarticulado, desarrumado, sem criação e sem acertar o pé. Assim foi o CSA no jogo contra o Botafogo-PB, na tarde deste domingo (16), pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, quando sofreu a terceira derrota na competição, ao apagar das luzes, mais precisamente aos 48 minutos da segunda etapa: 1 a 0, com gol de Dico.

O resultado irritou a torcida azulina, que xingou e vaiou o seu time no decorrer da partida e, sobretudo, ao apito final do árbitro. Também irritou o presidente do clube, Rafael Tenório, que, ao término da partida, em entrevista à imprensa, classificou o time como “ridículo” e disse que jogadores serão dispensados, principalmente os “medalhões”.

Segundo Rafael Tenório, até o executivo de futebol, Fabiano Melo, também será afastado do cargo. “Estou extremamente decepcionado. O time é ridículo! De 12 pontos disputados, apenas um conquistado. Eu tenho que pedir desculpas à torcida azulina”, disse o mandatário do Azulão.

Com esta derrota, o CSA desce para oitavo lugar, na lanterna do Grupo B, com um ponto apenas. E o Botafogo agora é o líder, com oito pontos conquistados. Vale lembrar que o Azulão ainda não venceu na competição: com o resultado de hoje, é um empate (com o CRB, por 1 a 1) e três derrotas.

O próximo adversário do time azulino será o Bahia, na quarta-feira (19), mais uma vez no Rei Pelé, às 19h30. E o Botafogo-PB vai enfrentar o Ceará, mas na outra quarta (26), no Castelão-CE, às 17 horas.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb