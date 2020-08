CSA perde para o Operário-PR, por 3 a 0

Após ter dois jogos adiados porque jogadores do elenco foram infectados pela Covid-19, o CSA voltou a campo, nessa terça-feira (18), com um time modificado, e não deu sorte. Enfrentou e perdeu para o Operário-PR, por 3 a 0, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 4ª rodada da Série B do Brasileiro. Foi a primeira derrota azulina na competição.

Com essa derrota, o Azulão segue com três pontos, ocupando a 14ª posição. Já o Operário, é o líder, com oito pontos. Os gols do Operário foram de Schumacher, Mazinho e Lucas Batatinha, todos no 2º tempo.

O próximo duelo do time azulino será na sexta (21), com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 21h30. E o Operário encara o conterrâneo Paraná, domingo (23), no Durival Britto, às 11h.

Fonte: Gazetaweb