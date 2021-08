CSA perde para o Remo e é ultrapassado na tabela da Série B: 1 a 0

O CSA se deu mal contra o Remo, em partida neste domingo (1º), no estádio Baenão, em Belém-PA, e sofreu mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Graças a uma falha incrível da defesa azulina, o Azulão perdeu por 1 a 0, em jogo pela 15ª rodada.

Esta foi a segunda derrota seguida do CSA na Série B, pois, na rodada passada, ele perdeu para o Botafogo-RJ. O gol do Remo foi de Renan Gorne, no primeiro tempo, após a falha boba ser cometida pela defesa do Azulão do Mutange.

Com este resultado, o time alagoano agora é o 13º colocado na tabela, com os mesmos 18 pontos. Já o time paraense ultrapassou os azulinos e é o 12º, com 19 pontos.

O adversário do Azulão do Mutange na 16ª rodada será o Avaí, no próximo sábado (7), às 19 horas, no Rei Pelé. Enquanto o Remo vai receber o Operário-PR, na sexta-feira (6), às 16 horas, no Baenão, em Belém do Pará.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb