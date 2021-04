CSA perde para o Remo nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil

O CSA perdeu para o Remo, nos pênaltis, por 6 a 5, e foi eliminado da Copa do Brasil, em jogo na noite desta terça-feira (13), no Estádio Rei Pelé, válido pela 2ª fase da competição. O gol do Azulão foi marcado por Dellatorre, no 1º tempo; e o Remo empatou com Anderson Uchôa, na 2ª etapa. Nas cobranças das penalidades, para decidir quem avançaria de fase, todos os dois times acertaram as suas cinco respectivas cobranças. E nas cobranças seguintes, o CSA perdeu com Vitor Costa, enquanto o Remo acertou com Wallace. No geral das penalidades: 6 a 5.

Além da vaga na terceira fase da competição, o Remo vai embolsar a cota de R$ 1,7 milhão por ter avançado de fase. E o próximo adversário do time paraense na competição será conhecido após a realização de um sorteio pela CBF. Vale lembrar que nesta 3ª fase os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta.

Agora fora da Copa do Brasil, o CSA volta as atenções para o Nordestão. No sábado (17), já volta a campo, contra o Fortaleza, no Castelão, às 16h. E o Remo tem jogo pelo Paraense, no domingo (18), no Zinho de Oliveira, às 16h, contra o Águia de Marabá.

Fonte: Gazetaweb