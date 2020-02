CSA perde para o Vitória-ES e cai na Copa do Brasil

O Vitória-ES pulverizou a vantagem do CSA na Copa do Brasil. Nesta quinta, bateu o time alagoano de virada, por 2 a 1, no Estádio Salvador Costa, e carimbou a vaga na segunda fase. Por isso, vai levar uma cota de R$ 650 mil. Allano abriu o placar para o CSA, mas Cássio e Edinho viraram na capital capixaba. No segundo tempo, Cássio ainda foi expulso, e o Vitória terminou o jogo com um homem a menos.

Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, o Vitória-ES vai enfrentar o Figueirense, que mais cedo derrotou o Novorizontino, de virada, por 3 a 1, no Jorge Ismael De Biasi, em Novo Horizonte.

Vitória-ES e CSA voltam a campo nesse final de semana e ambos tem clássicos pela frente. No domingo, às 10h, o Alvianil de Bento Ferreira recebe a rival Desportiva Ferroviária, no Salvador Costa, pelo Campeonato Capixaba. Mais tarde, às 18h, o CSA enfrenta o CRB, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste.

Fonte: Globoesporte