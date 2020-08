CSA perde por 2 a 1 para a Ponte Preta pela Série B

O CSA foi recebido pela Ponte Preta, na noite desta sexta-feira (21), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas – SP, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca venceu a partida em cima do Azulão por 2 a 1. Os gols do time paulista foram de João Paulo e Matheus Peixoto. Marquinhos balançou as redes pela equipe maruja.

O Azulão começou a partida no ataque e marcou logo aos 4 minutos do primeiro tempo, mas a Macaca não se contentou com o resultado e conseguiu o empate ainda na etapa inicial, após uma falha de Cajuru. O CSA sentiu o gol, acabou tomando a virada logo no aos 2′ do segundo tempo e não conseguiu mais correr atrás do placar.

Ausência

O técnico do CSA, Eduardo Baptista, testou positivo para o novo coronavírus, após teste realizado pela equipe maruja na quarta-feira (19). Por conta disso, o auxiliar Márcio Goiano comandou o time neste jogo contra a Ponte.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o CSA, 14º colocado, com três pontos, entra em campo contra o CRB, no domingo (30), às 19 horas, no estádio Rei Pelé. Já a Ponte Preta, que ocupa a 3ª posição, com oito pontos, joga um dia antes, às 21 horas, com o Sampaio Correia, no Castelão-MA.

Fonte: Gazetaweb