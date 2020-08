CSA: Pimpão chega aos 100 gols na vitória contra o Murici

Um carro-forte foi explodido por criminosos durante uma tentativa de assalto, nesta segunda-feira (3), na cidade de Glória, norte da Bahia. O veículo ficou partido ao meio e completamente destruído. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 11h50, na BA-210, perto do local conhecido como Largo da Agrovila. Não houve feridos.

Segundo a PM, equipes do 20º Batalhão da corporação foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (Cicom/ SSP), mas ao chegarem no local os suspeitos já tinham fugido.

Ainda de acordo com a PM, os quatro seguranças que estavam no carro-forte disseram que homens fortemente armados chegaram em um veículo, atiraram nos pneus e renderam o motorista da empresa de segurança. Em seguida, eles explodiram o carro-forte, mas não conseguiram levar o cofre.

A PM informou que os seguranças do carro-forte não souberam dizer quantos suspeitos participaram da ação. Eles roubaram uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38 do motorista rendido e fugiram.

Perto do local do crime, segundo a Polícia Militar, foram achadas cápsulas de calibre 7.62, 5.56 e .40. Em nota, a Prossegur, empresa dona do carro-forte, A Prosegur informou que nenhum dos colaboradores que estavam no veículo que foi alvo da tentativa de assalto ficou ferido e que todo dinheiro que era transportado foi preservado. A empresa ressaltou que está à disposição das autoridades policiais para ajudar no que for necessário durante as investigações.

Fonte: G1