CSA retorna as atividades através de videoconferência

O CSA retornou às atividades através da plataforma de vídeoconferência, após o período de férias, na tarde desta segunda-feira (04). Foi criado uma programação a fim de integrar os atletas até o retorno das atividades.

Dentro do cronograma com os atletas e comissão técnica estão previsto orientações e análises táticas de partidas realizadas pelo time na temporada. A plataforma possui reprodução de vídeos e mesas tática a todos presentes na sala de videoconferência. Durante a semana, os jogadores irão fazer trabalho com o orientação do preparador físico Caio Gilli e supervisão do fisiologista Cléber Quiroga. Também terão palestra com a nutricionista do clube, Anna Raphaela.

Eduardo Baptista comenta sobre a iniciativa: “Nesse período de quarentena, além da questão tática e física, o psicológico tem que estar equilibrado. Esse canal direto gera união e comunhão de ideias. É importante ter contato com seu companheiro de trabalho, seja ele atleta ou do staff, mesmo que virtualmente. Já havíamos realizado reuniões desse tipo no período de férias, agora com a criação da programação nossa preparação para o retorno das atividades já começou. Quando isso tudo passar queremos um time forte, dentro e fora de campo.”

Marcelo Barbarotti reforça a orientação aos atletas e comenta a cautela para o retorno: “Esse momento com atletas e comissão faz da tecnologia um item indispensável para unir o grupo. O CSA desde o início da temporada tem seus objetivos traçados. Promover momentos de integração é o nosso papel. Bem como mantê-los atualizados das decisões do Estado, CBF e Federação. À Diretoria esta sincronizada e mantendo os atletas informados. Temos em mãos o Protocolo de Retorno promovido pela CBF e Federação Alagoana, a fim de retomar aos trabalhos de forma segura e gradual.”

com Assessoria