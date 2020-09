CSA sofre virada do Cuiabá, perde mais uma na Série B e se mantém na lanterna

Não é replay. O CSA perdeu mais uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro e chegou a sétima derrota na Segundona. O algoz azulino na noite desta quarta-feira (16) foi o Cuiabá, que venceu o Azulão por 2 a 1, em partida atrasada da segunda rodada da competição nacional, no Estádio Rei Pelé.

Com o resultado, o clube alagoano amarga a lanterna da competição com apenas quatro pontos, enquanto o Dourado assume a vice-liderança com 18 pontos.

O próximo compromisso azulino será no sábado (19), contra o Cruzeiro, às 21 horas, no Estádio Rei Pelé, pela décima rodada da Série B. Já o Cuiabá encara o Oeste, também no sábado, às 21 horas, na Arena Pantanal, pela mesma rodada.

Fonte: Gazetaweb