CSA sofre virada do Oeste, perde por 2 a 1 e vai para a lanterna da Série B

O CSA voltou a tropeçar na Série B do Brasileirão e, desta vez, a derrota custou a lanterna do torneio. A equipe alagoana perdeu por 2 a 1, de virada, para o Oeste, em jogo que teve início às 11h deste domingo, na Arena Barueri, pela 9ª rodada. Foi o primeiro triundo do time paulista na competição.

Com o resultado, o Oeste deixou o Azulão para trás na tabela, e “passou” a lanterna. O Rubrão agora é o 18º colocado, com 6 pontos, enquanto o CSA permaneceu com 4, na 20ª posição.

Os gols do Oeste foram marcados por Luan e Gustavo Salomão. O Azulão havia marcado primeiro, de pênalti, com Pedro Júnior.

O time paulista vai enfrentar o Cuiabá pela 10ª rodada, no sábado, às 16h30, na Arena Pantanal. O CSA também vai pegar o Cuiabá, mas na quarta-feira, em Maceió, em jogo atrasado da 3ª rodada. Depois disso, no sábado, de novo no Rei Pelé, o Azulão vai receber o Cruzeiro, às 21h.

FORTE CALOR

Debaixo de forte calor, com os termômetros marcando 30 graus, o jogo começou movimentado. Logo aos três minutos, Mazinho levantou na área, Luan se antecipou no primeiro pau e desviou de cabeça. O goleiro Bruno Grassi foi no alto e espalmou.

Mas a pressão ficou por ai. O CSA equilibrou as ações no meio-campo e o volume de jogo ficou igual. Os gols saíram nos minutos finais. Aos 42, Yuri foi imprudente e derrubou Pedro Júnior na grande área, cometendo o pênalti. O próprio Pedro Junior cobrou do lado esquerdo à meia atura e fez 1 a 0.

EMPATE NO FINAL

O Oeste, porém, ainda empatou aos 49 minutos. Mazinho recebeu do lado direito, ergueu a cabeça e levantou a bola no alto, no segundo pau. Luan subiu mais do que seu marcador e cabeceou por cima, encobrindo o goleiro Bruno Grassi. Tudo igual.

No segundo tempo, o oeste voltou adiantando, forçou a pressão até conseguiu o segundo gol. Mazinho, de novo, iniciou a jogada ao fazer o passe diagonal para Salomão.

O lateral bateu cruzado e no alto, sem chances de defesa para Bruno Grassi que viu a bola entrando no ângulo esquerdo. Um belo gol.

O técnico Argel Fucks ainda tentou mudar o panorama do jogo promovendo várias mudanças no CSA, que sentiu mais o calor.

Mas o oeste, desta vez, não cometeu erros na marcação e segurou bem o placar.

com Futebol Interior