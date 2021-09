CSA vence a Ponte de virada e se aproxima do G-4: 2 a 1

A caça do CSA pelo G-4 da Série B segue firme e forte. Na noite desta quarta-feira (29), o time azulino recebeu a Ponte Preta no Estádio Rei Pelé, pela 27ª rodada da competição. Vindo de um momento especial no campeonato, o clube alagoano atingiu sua melhor sequência e chegou a quarta vitória seguida ao bater a Macaca por 2 a 1. Os gols foram feitos por Iury Castilho e Gabriel, do lado do Azulão, enquanto Rafael Santos fez para os paulistas.

Com o resultado, o Azulão voltou para a 7ª posição, agora com 41 pontos, cinco pontos atrás do quarto colocado. A Macaca, por sua vez, fica no 14º lugar, com 32 pontos conquistados. O time paulista põe uma vantagem de cinco pontos em relação ao Z-4.

Na próxima rodada os dois times jogarão no mesmo dia, sábado (2). A Ponte Preta volta ao lar para um confronto direto, enfrentando o Vila Nova, no Estádio Moisés Lucarelli, às 21 horas. Um pouco mais cedo, às 18h30, o CSA encara o seu maior rival no Estádio Rei Pelé. O Clássico das Multidões do final de semana, terá o CRB como mandante.

por Guilherme Magalhães, Shelton Melo e Raphael Alves – Gazetaweb