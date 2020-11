CSA vence a Ponte Preta pela primeira vez: 2 a 1

Na tarde deste sábado (28), o CSA venceu a Ponte Preta de virada por 2 a 1. Dawhan, que já passou pelo Azulão, fez valer a “lei do ex” e marcou o tento ponte-pretano. Os gols azulinos foram marcados por Yago e Paulo Sérgio. Com isso, o time azulino quebrou o tabu e venceu os campineiros pela primeira vez na história. A partida, disputada no Estádio Rei Pelé, foi válida pela 24ª rodada da Série B.

Com este resultado, a equipe azulina sobe duas posições e ocupa a 6ª colocação, com 37, e fica coladinho no G-4 . Já a Macaca, somando os mesmos 36 pontos, ocupa a 8ª posição.

Agora, o Azulão se prepara para uma parada duríssima no Rei Pelé. Na próxima terça (1º), às 19h15, o time marujo encara o CRB, seu maior rival, no Clássico das Multidões. A Ponte retorna à Campinas e, na mesma data, às 21h30, recebe o Sampaio Corrêa, em mais um desafio pelas quatro primeiras colocações. O palco do jogo será o Estádio Moisés Lucarelli. As partidas serão válidas pela 25ª rodada da Série B.

