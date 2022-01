CSA vence a primeira na Copa do Nordeste 2022

Saiu um caminhão das costas do CSA! Na tarde deste domingo (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Azulão e Botafogo da Paraíba se enfrentaram pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. E não poderia ser melhor para os alagoanos, que venceram por 3 a 0, com dois gols de Rodrigo Rodrigues e um de Lucas Marques, recuperando a equipe na competição.

Com sua primeira vitória, o time marujo alcançou a primeira posição do Grupo A, especialmente se beneficiando dos outros resultados do grupo. Já o Botafogo foi direto para a lanterna do Grupo B, zerado.

Depois de uma certa maratonas de jogos, finalmente o Azulão do Mutange terá uma semana inteira de preparação. O clube só entra em campo no sábado, dia 5, pelo Campeonato Alagoano. O confronto em questão é contra seu maior rival, CRB, às 17 horas. Já o Belo jogará na quinta (3), contra o Atlético Cajazeirense, no Estadual, às 20h15.

por Guilherme Magalhães, Rafael Reis e Raphael Alves – Gazetaweb