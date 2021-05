CSA vence CRB e conquista seu 40º título do Alagoano

O futebol de Alagoas tem dono, tem um novo campeão! Depois de 90 minutos e mais os acréscimos dados à partida, o dono da taça do estadual foi conhecido por meio da cobrança de pênaltis. E este campeão é o CSA, que venceu o arquirrival CRB, por 4 a 3, nas penalidades, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. Assim, o Azulão conquistou o seu 40º título alagoano.

A partida decisiva foi disputada na tarde deste sábado (22), no Estádio Rei Pelé, ainda sem a presença do grande público, por conta da pandemia da Covid-19. O gol do CSA foi do artilheiro Bruno Mota, deixando registrado o seu nono tento no Alagoano, aos 26 minutos da etapa inicial. Já o Galo fez o dele com Hyuri, aos 2 minutos do 2° tempo.

Nos pênaltis, Lucão, Romão e Diego Torres fizeram para o CRB; e Pimpão, Gabriel, Tonini e Silvinho marcaram os gols do CSA. Perderam as cobranças Jean Patrick e Jiménez (CRB), e Matheus Felipe (CSA).

Antes de a bola rolar, um belo momento foi quando o Hino Nacional Brasileiro foi cantado por Fernanda Guimarães, ao som de violão e violino.

Detalhe interessante é que esse foi o quarto jogo do técnico azulino, Bruno Pivetti, no comando do CSA. Ele que chegou recentemente ao Azulão e foi até acometido pela Covid-19, antes de estrear, na semifinal (ida) contra o CSE. Esta foi a primeira decisão de Pivetti comandando um clube do Nordeste. Em 2020, o treinador conquistou a Recopa Mineira

Agora, comemorações à parte, as duas equipes vão se concentrar na estreia pela Série B do Brasileiro. O CSA vai estrear na próxima sexta-feira (28), às 21h30, contra o Náutico, nos Aflitos, em Recife-PE. E o CRB vai estrear um dia depois, no sábado (29), contra o Remo, às 16 horas, no Rei Pelé.

Fonte: Gazetaweb