CSA vence o Botafogo-RJ por 2 a 0, pela Série B

Com a volta dos torcedores ao estádio – 30% da capacidade de público –, depois de 18 meses de espera, devido a pandemia da Covid-19, e, com a autorização da Justiça, o CSA não tomou conhecimento do Botafogo e venceu por 2 a 0, fazendo a festa da sua fanática torcida nesta volta ao Estádio Rei Pelé. O duelo aconteceu nessa quinta-feira (23), pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro.

Essa foi a segunda vitória seguida do Azulão. Antes tinha vencido o Londrina, por 2 a 0. Os gols azulinos dessa noite foram assinalados por Marco Túlio e por Iury Castilho, ambos no segundo tempo.

E com este resultado, o time alagoano dá um salto na tabela. Agora é o 8º colocado, com 35 pontos. E os cariocas estão em 3º lugar, com 44 pontos.

Na rodada seguinte, a 26ª, que será aberta já nesta sexta-feira (24), o Azulão tem outra parada dura: vai visitar o Cruzeiro, mas no domingo (26), no Independência, às 16 horas; e o Fogão entra em campo, também no domingo (26), no Nilton Santos (Engenhão), onde vai receber o Sampaio Corrêa, às 18h15.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb