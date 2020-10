CSA vence o Botafogo-SP e segue com boa sequência na Série B

O CSA teve dificuldades contra o Botafogo-SP, que mandou a campo sua defesa muito bem postada e atrapalhou as ações do Azulão. Mas, mesmo assim, com tantas dificuldades, o Azulão conseguiu vencer o time de Ribeirão Preto, por 1 a 0, em jogo na noite desta terça-feira (20), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida foi válida pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro.

O gol do time alagoano foi de Norberto, um golaço por sinal, assinalado no segundo tempo. E com este resultado o Azulão agora é o 7º colocado, com 23 pontos. Já o time de Ribeirão Preto está em 18º lugar, com 14 pontos.

O Azulão segue com uma boa sequência nesta Série B. Nos três jogos anteriores foram duas vitórias (Figueirense e Paraná) e um empate (Avaí).

O próximo adversário do CSA será o Brasil-RS, já na sexta-feira, às 19h15, no Bento Freitas, em Pelotas-RS. Enquanto o Botafogo vai receber o Vitória, no domingo (25), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP, às 20h30.

