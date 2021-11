CSA vence o Brasil de Pelotas mas perde vaga na Série A

O CSA ficou no “quase” mais uma vez. Neste domingo, goleou o Brasil de Pelotas por 4 a 0, no Rei Pelé, chegou a entrar no G-4 no decorrer da partida, mas levou uma pancada no fim. O Avaí, que perdia até os 35 do segundo tempo, virou o jogo contra o Sampaio Corrêa e conquistou o acesso. Em Maceió, ficou a frustração pelo segundo quinto lugar consecutivo do Azulão. O Brasil de Pelotas já havia sido rebaixado na Série B e ofereceu pouca resistência nesta última rodada.

Os gols da partida

O zagueiro Matheus Felipe se despediu do CSA com um gol. Negociado com o Athletico-PR, ele abriu o placar neste domingo aos 15 minutos. Depois, Marco Túlio ampliou e Dellatorre fez o terceiro, o 12º dele na Série B. Na etapa final, Iury Castilho marcou o quarto, de pênalti.

Como ficou?

O CSA terminou a Série B em quinto lugar, com 62 pontos. Com 64, o Avaí conquistou o acesso neste domingo em quarto lugar. O Brasil de Pelotas se despediu da Série B nesta tarde. Último colocado, com apenas 23 pontos, foi rebaixado e disputa a Terceira Divisão em 2022.

Fonte: GE