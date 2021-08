CSA vence o Confiança e se mantém longe do Z4

O CSA venceu o Confiança, fora de casa, pela décima sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (10). Com o resultado de 2 a 0, o Azulão chegou aos 22 pontos, mas continua na décima segunda colocação na competição; e o Confiança, com o resultado, tem 13 pontos e está em décimo sexto no momento.

Com gols de Iury Castilho e Dellatorre, a vitória foi mais que necessária para que o Azulão se mantivesse longe do Z4. Já a derrota do Confiança faz o cheiro da lanterna ficar cada vez mais forte e real.

O próximo jogo do CSA será contra o Coritiba, no sábado (14), no Estádio Rei Pelé, às 16h30; já o Confiança joga no mesmo dia e na mesma hora contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O Dragão precisa da vitória, já que pode terminar esta rodada na zona de rebaixamento.

por Raphael Alves – Gazetaweb