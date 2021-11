CSA vence o Coritiba e encosta de vez no G4 da Série B

O sonho do acesso azulino segue mais aceso do que nunca. Na tarde deste domingo (21), o CSA bateu o vice-líder Coritiba por 1 a 0, com gol do zagueiro Wellington, em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro.

O resultado levou o time alagoano para o 5º lugar da Segundona, agora com 59 pontos. O Azulão chegou a ficar algumas horas no G4, porém, a vitória do Avaí sobre o Náutico fez o time catarinense tomar o lugar. Já o Coxa fica em segundo, com 64 pontos, porém, sem chances de ser campeão, por conta da vitória do Botafogo.

As duas equipes voltarão a campo no mesmo dia e horário, para a derradeira rodada final da Segundona. A 38ª rodada acontece no próximo domingo (28), às 16 horas. O Coritiba visitará a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, enquanto o CSA recebe o já rebaixado Brasil de Pelotas, no Estádio Rei Pelé.

por Guilherme Magalhães, Shelton Melo e Rafael Reis – Gazetaweb