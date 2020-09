CSA vence o Cruzeiro e deixa a lanterna da Série B: 3 a 1

Sob o comando do técnico interino Adriano Rodrigues, pois Argel Fuchs foi demitido na noite da última quinta-feira (17), e vivendo uma crise, o CSA buscava a recuperação na Série B, precisava da vitória e conseguiu. Em partida na noite deste sábado (19), no Estádio Rei Pelé, o Azulão desencantou e bateu o Cruzeiro, por 3 a 1, deixando a lanterna da Série B.

Os gols do CSA foram assinalados por dois zagueiros: Cléberson e Alan Costa, ambos no 1º tempo; e pelo estreante Pedro Lucas, na etapa final. Já a Raposa, marcou com Matheus Pereira, também na segunda etapa.

Fazia tempo que o CSA não vencia nesta Série B. A primeira vitória foi pela 1ª rodada, sobre o Guarani, por 1 a 0, ainda no dia 8 de agosto. E com o resultado desta noite, o time alagoano deixou a lanterna da competição. Agora ele fica na 18 posição, com 7 pontos. E a Raposa soma 8 pontos, ocupando a 15ª colocação.

O CSA volta a campo no próximo sábado (26), às 16 horas, novamente no Rei Pelé, onde vai receber o Juventude. Enquanto o Cruzeiro, vai receber o Avaí, um dia antes, na sexta-feira (25), no Mineirão, às 21h30.

Fonte: Gazetaweb