CSA vence o Operário-PR no Rei Pelé: 1 a 0

Na noite desta terça-feira (24), o CSA venceu o Operário-PR por 1 a 0 no Rei Pelé. O gol do triunfo azulino foi marcado por Paulo Sérgio. Com o tento anotado, o atacante chega ao 21º gol na temporada e assume a artilharia do Brasil. O jogo foi válido pela 23ª rodada da Série B. Rodrigo Pimpão, no lado marujo, e Leandro Vilela, do Fantasma, foram expulsos.

Com este resultado, o time azulino se mantém na 8ª posição, mas agora somando 34 pontos, a três do grupo de acesso para a primeira divisão. Já os paranaenses, com os mesmos 29 pontos, é 12º colocado.

Agora, o Azulão se prepara para encarar mais um desafio no Trapichão. A equipe maruja recebe a Ponte Preta no próximo sábado (28), às 16h. Um dia antes, na sexta (27), às 19h15, os alvinegros também jogarão em seus domínios. Em Ponta Grossa, o time terá pela frente um duelo estadual contra o Paraná, no Estádio Germano Krüger. As partidas serão válidas pela 24ª rodada da Série B.

Fonte: Gazetaweb