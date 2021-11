CSA vence o Remo por 2 a 0 e entra no G-4 da Série B

Ele está de volta! O CSA está oficialmente dentro do G-4 da Série B, pelo menos até este sábado (6). O clube alagoano reencontrou o algoz Remo na tarde desta sexta (5), no Rei Pelé e a vitória veio por 2 a 0, com gols dos atacantes Marco Túlio e Dellatorre, que deixaram o Azulão dentro do grupo de acesso, pelo menos até a partida do Goiás.

O resultado levou o time marujo para 54 pontos, a mesma pontuação do Goiás, contudo, por ter mais vitórias, os alagoanos ficam na frente. Entretanto, o time alviverde ainda pode recuperar seu lugar no G-4, já que ainda atua na rodada. O Remo permanece em 13º, com 41 pontos, ameaçado pela degola.

As duas equipes terão pouco tempo para descansar. Após assistirem ao encerramento da 34ª rodada, ambos voltam a campo na próxima semana. Primeiro o CSA, que nesta segunda (8) joga um confronto direto com o Avaí, na Ressacada, às 20h. Por sua vez, o Leão joga na terça (9), às 19h, visitando o Operário Ferroviário, no Germano Krüger.

por Guilherme Magalhães, Raphael Alves e Rafael Reis – Gazetaweb