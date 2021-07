CSA vence Operário, fora de casa, e sobe para a 11ª posição

O CSA conquistou a sua segunda vitória seguida jogando no Sul do país – a anterior foi o 3 a 2 sobre o Brusque -, desta vez sobre o Operário-PR, na noite deste sábado (17), no Estádio Germano Krüger, em jogo válido pela 12ª rodada da Série B. Esta foi a primeira vitória do Azulão, sob o comando do técnico Ney Franco.

Os gols do CSA foram marcados por Geovane, no finalzinho do primeiro tempo, e por Reinaldo, no finalzinho da segunda etapa. E com este resultado, o time azulino subiu para a 11ª colocação na tabela, com 14 pontos. E a equipe paranaense ocupa a 7ª posição, com 18 pontos.

O Azulão volta a campo na próxima quarta-feira (21), contra o Vasco, no Rei Pelé. A bola rola às 21h30. E o Fantasma vai enfrentar o Avaí, na quinta-feira (22), na Ressacada, também às 21h30.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb