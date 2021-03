CSE bate CEO por 2 a 0 e entra no G-4 do alagoano

Na tarde deste domingo (28), o CSE venceu o CEO por 2 a 0, no Estádio Juca Sampaio, e se manteve cada vez mais vivo na disputa por uma vaga na zona de classificação para a próxima fase do campeonato alagoano. Alan e Jackson foram os autores dos gols do confronto.

Como foi

Na primeira etapa, numa bobeira da defesa da equipe Olhodaguense, o Tricolor Palmeirense abriu o placar aos 18 minutos, com Alan. No segundo tempo, o ritmo se manteve e num lançe de bola parada, aos 31 minutos, Jackson, que havia entrado um pouco antes do início da etapa complementar, aumentou o marcador decretando a vitória aos donos da casa, comandados pelo técnico Humberto.

E agora?

Com a vitória, o Tricolorido assumiu a quarta colocação do estadual, agora com sete pontos. O CEO, por sua vez, é o lanterna da competição, com somente um ponto conquistado.

A próxima

Agora, o CSE voltará a campo domingo (11), às 16h, contra o Jaciobá, no Municipal Arapiraca. Uma semana antes, na quarta (7), o CEO receberá o CRB, às 20h, no Estádio Edson Matias, em Olho d’Água das Flores.

Ficha Técnica:

CSE – Alexandre; Renato, Jan Pieter, Cristiano, Jair e Caetano (Caetano); Evandro (Bahia), Jupí, e Everlan; Alan e Luizinho.

Técnico – Jaelson

CEO – Matheus; Potiguar, Alex, Cleriston e Gaspar; Marcílio, Bruno Kabelo (Neto), Dannyel e Deda (Andrezinho); Wesley (Mika) e Roger.

Técnico – Humberto

Árbitro – Márcio dos Santos Oliveira (FAF)

Assistentes – Francisco Raimundo Freitas Júnior (FAF) e Carlos Vinícius Cavalcante (FAF).

Fonte: Gazetaweb