O CSE venceu o CRB por 2 a 0 e conquistou o título alagoano Sub-20, na tarde desta sexta-feira (17) no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. O título garantiu a vaga do Tricolor para a Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, ambos na categoria Sub-20 temporada 2022.

Os gols da vitória foram marcados em cada tempo da partida. Renê abriu o placar e Adriel fez o segundo gol que garantiu o título para o time da casa.

Fonte: FAF