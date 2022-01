CSE é dominado pelo São Caetano e dá adeus à Copa São Paulo de Juniores: 2 a 0

O CSE se despediu da Copa São Paulo de Juniores 2022 na noite deste sábado (8). Depois de perder para o São Paulo na estreia, a equipe sofreu nova derrota (2 a 0) para o forte time do São Caetano, pela 2ª rodada do Grupo 21. Assim, é o lanterna da disputa, com menos dois de saldo e nenhum tento marcado, e deu adeus à competição, com uma rodada de antecedência.

Os times duelaram no Estádio Municipal Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Guilherme anotou o primeiro gol do Azulão aos três minutos, após cruzamento para a área. Já aos 15′ da etapa final, em bola parada, Arthur desviou de cabeça e colocou a pelota na bocheca da rede: 2 a 0.

Com o resultado, o time do ABC Paulista é o líder com seis pontos (três a mais que São Paulo, que encara o Perilima, mais tarde, às 21h30) e colocou um pé na próxima fase. Por outro lado, o CSE joga para cumprir tabela na próxima terça-feira (11).

Às 19h15, o Tricolorido enfrenta o Perilima, 3º colocado. Ao seu modo, às 19h30, o Azulão encara o Tricolor Paulista defendendo a liderança. Além do CSE, CRB e Desportivo Aliança também foram eliminados da competição. Os três alagoanos decepcionaram em 2022.

por Shelton Melo – Gazetaweb