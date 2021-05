CSE e Zumbi anunciam parceria para a disputa da 2ª Divisão em 2021

A busca pela divisão principal do Campeonato Alagoano segue frenética por toda o Estado de Alagoas, e em União dos Palmares, o Zumbi já vem com uma grande preparação. O time alviverde é um dos primeiros confirmados na disputa da Segunda Divisão de 2021 e, sonhando com o acesso, foi feita uma parceria importante com o CSE, terceiro colocado no Alagoano deste ano.

A confirmação da parceria foi feita pelo vice-presidente do Zumbi, Wellython Martins, no programa Canal Esportes, da TV Mar, que contou também com a presença do prefeito de Palmeira dos Índios, Julio Cézar, um dos apoiadores do CSE.

“Um agradecimento ao prefeito Julio Cézar, que a partir de hoje passa a ser parceiro do Zumbi Esporte Clube. O prefeito com a diretoria do CSE nos cede um cara, que para mim é o melhor gerente de futebol da atualidade, nosso querido Erivaldo Domício”, disse Wellython.

A parceria trata-se de o Zumbi poder contar com atletas da base do CSE para disputar o Alagoano da Segunda Divisão, que começa no segundo semestre de 2021. Alguns atletas revelados na base do time tricolorido se destacaram no Alagoano 2021, como é o caso do jovem Jupí.

Ainda não se tem uma data certa para o arbitral, nem o início da Segunda Divisão, porém, alguns clubes como o próprio Zumbi, Cruzeiro de Arapiraca e Comercial de Viçosa, já estão confirmados. A tendência é que o formato mantenha os moldes de 2020, onde apenas um time conquistou o acesso para a Série A do Alagoano.

Fonte: Gazetaweb com assessoria