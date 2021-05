CSE vence o Aliança por 2 a 1 e consegue a vaga na Série D 2022

Uma partidaça em Palmeira dos Índios, valendo o 3º lugar do Campeonato Alagoano! O CSE fez história e bateu o Aliança por 2 a 1, com gols de Alan James e Renato. Pelo Tricolor, Luciano conseguiu descontar, porém, o fim do jogo foi marcado por uma confusão entre os atletas do Aliança Maykon e Filipe André, que foram expulsos.

Apesar da confusão, a vitória deixou o CSE com o 3º lugar geral do Alagoano e, consequentemente, se classificou para a Série D de 2022 e para a seletiva da Copa do Brasil contra o ASA, que será disputada no próximo domingo (23).

O jogo

Na primeira etapa houve muito equilíbrio e, por conta disso, muitos gols. Logo com 1 minuto de jogo, o artilheiro Alan James balançou as redes do Aliança, o que já era suficiente para classificar o Tricolorido. Entretanto, o Aliança foi pra cima e Luciano empatou, com 21 minutos, dando vida nova ao time de Maceió. O equilíbrio seguiu até Renato marcar o segundo do CSE, aos 33 minutos da etapa inicial.

Estevam Soares mexeu no time e partiu para cima do time palmeirense no segundo tempo. Jaelson armou o time para esperar o contra-ataque e matar o jogo, porém, o jogo voltou a ficar bem equilibrado. Com os nervos à flor da pele, os atletas Maykon e Filipe André acabaram entrando numa confusão aos 40 minutos. Nisso, foram expulsos e não deu para o Aliança ter uma reação: 2 a 1 no placar final.

Festa em Palmeira dos Índios

A vitória entra para a história do Clube Sociedade Esportiva que, pela primeira vez na história, disputará uma competição de nível nacional. O Tricolorido se junta ao ASA como representante de Alagoas na Série D 2022 e, ainda mais, agora jogará uma seletiva valendo vaga para a Copa do Brasil do ano que vem contra o mesmo ASA.

