CSE vence o Dimensão Saúde por 2 a 0 e recupera liderança do Grupo B da Copa AL

Está bem difícil de segurar o CSE na Copa Alagoas 2022. O Tricolorido entrou em campo na tarde deste domingo (30), no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, pela 3ª rodada da Copa AL. O adversário da vez foi o Dimensão Saúde, que também briga pela classificação. Apesar disso, os donos da casa venceram bem, por 2 a 0, com gols de Didinho e Erivelton.

O resultado esquentou a briga entre CSE e Cruzeiro, pela liderança do Grupo B. Apesar de os dois estarem empatados com sete pontos, o time palmeirense leva vantagem pelo saldo de gols, além de ter a melhor defesa e o melhor ataque. Por outro lado, o Dimensão fica mais distante dos líderes do Grupo A. Ainda com quatro pontos, o time está em quarto.

Calendário

O CSE tem o calendário cheio em 2022 e já volta para os gramados no dia 2 de fevereiro, pelo Alagoano. A equipe recebe o Jaciobá, no Estádio Juca Sampaio, às 20h. Já pela Copa AL, o Tricolorido encara o Coruripe, fora de casa, ainda sem data definida. A quarta rodada da Copa ainda terá o Dimensão Saúde recebendo o Murici, ainda sem local, data e horário definidos.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb