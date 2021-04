CSE vence o Murici por 2 a 0 e assume a terceira posição

O CSE venceu o Murici por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (29), no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios e assumiu a terceira colocação do Alagoano Smile 2021, com 12 pontos. Os gols do Tricolor foram marcados por Alan e Luizinho.

A equipe ganhou três posições na classificação e vai em busca de uma vaga na semifinal. Com a derrota, o Murici cai para a quarta colocação com 11 pontos. Na próxima rodada, o CSE recebe o CSA, no dia 05 de maio, quarta-feira, às 20h, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

Já o Murici encara o ASA, também no dia 05, às 20h, no Estádio José Gomes da Costa, em Murici.

Fonte: FAF