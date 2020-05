Curado da Covid-19, monsenhor Rubião Lins deixa UTI em Maceió

A Arquidiocese de Maceió informou na noite desta quinta-feira (30) que o monsenhor Rubião Lins Peixoto, 84 anos, está curado da Covid-19 e deixou a UTI do Hospital do Coração. Na ocasião, a equipe médica fez uma oração com o religioso (assista acima).

O monsenhor é pároco da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, na Gruta de Lourdes, em Maceió, foi hospitalizado por causa do novo coronavírus no dia 4 de abril e chegou a ficar em coma induzido. Ele vai continuar internado em um apartamento do hospital porque ainda está debilitado.

O sobrinho do monsenhor, o médico e vereador por Maceió Cleber Costa, vinha divulgando o estado de saúde do tio, mas ele também acabou hospitalizado com Covid-19. A assessoria do vereador explicou que ele não teve contato com o tio e apenas divulgava boletim médico repassado pelo hospital.

Fonte: G1/AL