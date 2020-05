Curva de transmissão em AL deve aumentar nos próximos 20 dias, diz secretário de Saúde

A curva de transmissão do novo coronavírus em Alagoas ainda deve crescer, no mínimo, pelos próximos 20 dias. O próprio secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, fez a previsão durante entrevista concedida a uma emissora local na tarde desta quinta-feira (28).

“Segundo os especialistas da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), que estão acompanhando os dados epidemiológicos com muita atenção, os próximos 20 dias serão de aumento na curva”, alerta o titular da Sesau. “Temos observado que, nos últimos dias, os números têm ultrapassado a média diária de 400 casos. Isso é decorrente da ampliação da testagem – seja no Lacen seja nos municípios e nas centrais de triagem por meio dos testes rápidos –, mas também do avanço da transmissão do vírus”, pontua Ayres.

A descontar o incremento na realização de diagnósticos, a principal razão de fato para o crescimento incessante do contágio consiste no desrespeito às regras de isolamento social. “Temos percebido e identificado que uma parte dos cidadãos ainda insiste em desconhecer a gravidade do vírus. Isso faz com que a transmissão em Alagoas aumente cada vez mais”, reitera.

Hospital da Mulher

Quanto maior a taxa de transmissão mais rapidamente aumentam os riscos de colapso da rede hospitalar. É o que em breve deve ocorrer no Hospital da Mulher cuja perspectiva de esgotamento de leitos já é prevista para o próximo fim de semana. “O Hospital da Mulher tem trabalhado com a sua capacidade total”, informa o secretário. De acordo com o Boletim de Ocupação de Leitos emitido nesta quinta-feira pela Sesau, a taxa de ocupação na unidade chegou a 90% nos leitos de UTI e a 78% nos leitos clínicos.

A problemática é atenuada com a abertura praticamente diária de novos leitos. “Todos os dias nós temos buscado novas oportunidades para ampliar o número de leitos clínicos e de UTI para a população. Inclusive, para que o Hospital da Mulher aumente a capacidade de leitos de UTI, nós destinamos cinco dos quinze respiradores que chegaram do Ministério da Saúde”, anuncia Alexandre Ayres.

A unidade foi adaptada no início da pandemia para se tornar o principal centro de referência no tratamento para Covid-19 na capital alagoana. No total, foram disponibilizados 40 leitos de UTI para adultos e mais 10 de leitos pediátricos de UTI. “Agora, iremos instalar mais equipamentos e passaremos a ter 45 leitos de UTI para adultos”, aponta. “O caso do Hospital da Mulher é um exemplo de demonstração de solidariedade por parte da equipe de saúde, que tem feito um belo trabalho nesse enfrentamento à Covid-19”, finaliza.

Fonte: Agência Alagoas