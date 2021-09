Daniel Alves não joga mais pelo São Paulo

Daniel Alves não jogará mais pelo São Paulo. Em comunicado nas redes sociais nesta sexta-feira, o clube diz que o jogador se recusou a se reapresentar após servir a seleção brasileira até que a dívida do Tricolor com ele seja paga (cerca de R$ 11 milhões). Por conta do posicionamento do lateral-direito, a direção decidiu que ele não faz mais parte do grupo.

– Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam se apresentar hoje para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos. Miranda compareceu, treinou normalmente. Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados pelos representares que o Daniel Alves não retornará ao São Paulo até o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Dívida essa que o São Paulo reconhece e na última semana fez uma proposta buscando o acerto, que não foi aceita pelos representantes. A negociação seguirá com o departamento jurídico e financeiro – afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte, em vídeo divulgado pelo clube.

– Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos, tomamos a decisão e comunicamos ao Hernán Crespo que Daniel Alves não estará mais a disposição para atuar no time do São Paulo. O São Paulo é mais importante do que todos nós – completou.

Contratado em 2019, Daniel Alves tinha um salário de R$ 1,5 milhão mensais. A expectativa da gestão passada, presidida por Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, era ter parceiros para ajudar a bancar os vencimentos, mas isso nunca aconteceu.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o clube fez corte em parte dos salários dos jogadores, inclusive Daniel Alves. No acordo, ficou decidido que o montante seria quitado posteriormente, o aumentou ainda mais a dívida com o atleta.

Após os Jogos Olímpicos de Tóquio, Daniel Alves expôs publicamente a insatisfação com os atrasos. Ele disse que nunca tinha falhado com o São Paulo, mas que o clube já tinha falhado com ele. Desde então, a relação entre clube e jogador ficou completamente abalada.

Embora tenha atuado normalmente após retornar da seleção olímpica, as críticas da torcida recaíam sempre sobre Daniel Alves. A sua situação começou a ficar insustentável.

O São Paulo e os representantes do atleta começaram a conversar por um acordo dos mais de R$ 11 milhões devidos. Daniel Alves e os empresários não aceitaram a proposta e agora passam a decidir qual será o futuro do jogador.

Brasil ou exterior?

Com a camisa do São Paulo, Daniel Alves disputou 95 partidas e marcou dez gols. São-paulino declarado, ele deixa o Tricolor com a conquista do Campeonato Paulista deste ano.

Com seis jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o lateral-direito ainda pode ser negociado com equipes nacionais. Não há, até o momento, sinalização de interessados no jogador.

Para a lateral direita, Hernán Crespo tem à disposição Igor Vinicius e Orejuela. Ambos ainda não conseguiram ter bons desempenhos nesta temporada. Com a janela de transferências fechada, o Tricolor não deve contratar um novo nome.

