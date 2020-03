Daniel, Flayslane e Ivy estão no nono paredão do BBB 2020

Daniel, Flayslane e Ivy estão no nono paredão do BBB 20, formado na noite de hoje. Prior escapou da berlinda após vencer a prova bate e volta. Instantes antes de formar o paredão, Tiago explicou que ganharia a disputa quem pegasse o bastão de número três.

Thelma, líder da semana, indicou Flayslane, Prior foi o mais votado pela casa, com cinco votos. Em seguida, o arquiteto foi informado que deveria indicar o quarto nome para berlinda: “Vou indicar quem eu votei” e optou por Ivy, que caiu no choro logo após a notícia. Daniel foi automaticamente para o paredão após ser o primeiro eliminado das prova do líder.

Fonte: UOL