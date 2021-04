David Braz é liberado e encaminha acerto com Flu

Na noite desta quinta-feira, o Fluminense encaminhou acerto com o zagueiro David Braz, do Grêmio. O jogador, aliás, já foi liberado pelo Tricolor Gaúcho e viajará ao Rio de Janeiro para fazer exames. A tendência é de que ele assine contrato até 2022. A notícia foi dada inicialmente pelo UOL e, posteriormente, confirmada pela reportagem do LANCE!.

Com Luccas Claro, Nino, Matheus Ferraz e Frazan no elenco, o Fluminense busca no mercado outro zagueiro. Este precisaria ter como característica ser mais construtor, como é Nino. O Flu chegou a ficar otimista para ter David Duarte, do Goiás, mas a dificuldade para liberação pesou. Vale lembrar que o clube está aumentando o investimento em salários, mas, mesmo assim, não tem condições financeiras de realizar compras de atletas.

Aos 33 anos, David Braz soma 66 partidas com a camisa do clube gaúcho, onde chegou em 2019. Ele marcou sete gols nesse período. Antes disso, teve passagens por Sivasspor (TUR), Santos, Vitória, Flamengo, Parathinaikos (GRE) e Palmeiras, onde se formou.

Fonte: Terra