David Cardoso Júnior é internado com covid-19

O ator David Cardoso Júnior, bolsonarista convicto que chegou a circular com uma cueca no rosto em protesto contra as máscaras e as restrições impostas em São Paulo para combater a pandemia de covid-19, está internado no Hospital Sancta Maggiore com covid-19.

Filho mais velho do ator David Cardoso, ele está em estado delicado, segundo apurou o colunista Ancelmo Goes. Em seu Instagram, há registros de participações numa motociata de Bolsonaro.

Com 52 anos, David Cardoso Filho trabalha desde criança. Fez muitos comerciais, interpretou o príncipe do antigo quadro Boa Noite, Cinderela, no SBT, atuou na novela Zaza, na Globo, e foi recordista de venda da G.Magazine. Posou nu duas vezes para a revista. Além disso, atuou em diversos filmes eróticos feitos pelo pai e cantou numa banda. Tem vários CDs gravados, o mais recente em clima gospel, e dava cursos de oratória e contra a timidez.

Ultimamente, Davizinho, como era conhecido, também demonstrava ter pretensões políticas.

Fonte: Pipoca Moderna