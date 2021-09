David Luiz assina com Flamengo e será o 3º reforço da era Renato

Depois de longo namoro e muitos pedidos da torcida, David Luiz é oficialmente jogador do Flamengo. Neste sábado, em um hotel em São Paulo, o Rubro-Negro fechou a contratação do zagueiro de 34 anos. Após 14 anos de Europa e 23 títulos conquistados, ele assinou contrato válido até o fim de 2022. Resta apenas o anúncio, previsto para acontecer ainda neste sábado.

David Luiz é o terceiro reforço desde a chegada de Renato Gaúcho. Antes dele vieram o meio-campista Andreas Pereira e o atacante Kenedy, que também estavam na Premier League. A tendência é de que a apresentação seja na segunda-feira.

A negociação

O empresário Julio Taran foi quem ficou à frente da negociação e foi uma peça importante no processo de convencimento do zagueiro para acertar com o Flamengo. David Luiz, de 34 anos, recebeu sondagens de outros clubes, como o Benfica.

A chance de David Luiz ser jogador do Flamengo aumentou após o fechamento das inscrições para a fase de grupos das Liga dos Campeões. Muitos torcedores rubro-negros se mobilizaram nas redes sociais para pedir a contratação do zagueiro.

No início da semana, o nome de David Luiz foi assunto nas reuniões de conselhos administrativos do Flamengo. Com o “sim” interno, foi estipulado um teto financeiro para que o orçamento da próxima temporada não seja prejudicado.

Marcos Braz e Bruno Spindel pegaram voo no Santos Dumont no fim da tarde de terça-feira e pousaram em São Paulo para acelerar a negociação, que teve um final feliz para o Flamengo nesta sexta.

Longa carreira na Europa

David Luiz deixou o Brasil ainda jovem, em 2007, quando se transferiu do Vitória para o Benfica. Em Portugal, chegou sem grande badalação, mas não demorou para cair nas graças da torcida encarnada. Virou ídolo benfiquista e foi vendido ao Chelsea em 2011. Passou ainda por PSG, novamente Chelsea e Arsenal, pelo qual disputou as duas últimas temporadas.

Convocado pela primeira vez para a Seleção principal em 2010, por Mano Menezes, David Luiz ganhou espaço e assumiu a titularidade por alguns anos, inclusive na Copa do Mundo de 2014. Sua última partida pelo Brasil foi em 2017.

por Fred Huber e Gabriela Moreira – GE